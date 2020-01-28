На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

За день 28 січня бойовики дев’ять разів порушили тишу в зоні ООС.

Ворог обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: двічі поблизу Лебединського та один – під Березовим.

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Ще шість разів окупанти відкривали вогонь у районі відповідальності угруповання Північ: неподалік Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.

Окрім того, 28 січня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові поранення.

Нагадаємо, два дні тому на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали бойові травми.