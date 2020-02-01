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Факти / Україна / Суспільство

Максимальну пенсію підвищать тричі за рік

У 2020 році максимальну пенсію в Україні планують підвищувати тричі – до 17 690 грн.

Міністерство соціальної політики показало в інфографіці, коли та на скільки зросте максимальний розмір пенсії:

  • з 1 січня вона становить 16 380 грн;
  • з 1 липня становитиме 17 120 грн;
  • з 1 грудня – 17 690 грн.

До речі, станом на 1 січня, найменшу пенсію, у 1 400 грн, отримують 0,7% пенсіонерів, а понад 10 000 – 2,3%.

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Максимальну пенсію підвищать тричі за рік

За даними Пенсійного фонду України, загальна чисельність пенсіонерів на 1 січня 2020 року становить 11 млн 334 тис. 730 осіб, а середній розмір пенсійних виплат – 3 083 грн.

Щоб вийти на пенсію за віком у 2020 році, треба мати 27 років страхового стажу.

Це стосується чоловіків, яким виповнилося 60 років, та жінок 59-річного віку (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців).

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

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