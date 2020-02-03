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Факти / Україна

В Одесі за катування дітей судитимуть охоронця

В Одесі судитимуть охоронця, який підозрюється в катуванні вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Малинівському районі Одеси.

Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у катуванні.

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Нагадаємо, в липні 2019 року у приміщенні дитячого реабілітаційного центру один із співробітників охоронного агентства знущався та побив двох неповнолітніх вихованців закладу.

За частиною 1 статті 127 (катування) чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі правоохоронці врятували дітей від батьків.

Фото: Dreamstime

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