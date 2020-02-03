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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО 2020: стартувала реєстрація учасників тестування

Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року триватиме з 3 лютого до 24 березня.

Керівники закладів освіти можуть надсилати комплекти реєстраційних документів учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 17 березня 2020 року.

Для реєстрації необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів та передати його до регіонального центру.

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Реєстраційна картка формується за допомогою спеціального сервісу Зареєструватися.

Раніше ми розповідали, хто може реєструватися на проходження ЗНО 2020.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Фото: Український центр оцінювання якості освіти

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