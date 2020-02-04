Гончарук пояснив, чому українці отримують дві платіжки

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому у січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування.

– Розділення платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу, – наголошує Гончарук.

Він додав, що плата за транспортування завжди існувала – раніше вона входила до загального тарифу. А зараз сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями.

– Незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці, – зазначив прем’єр.

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У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку.

– У лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Громадянам не потрібно додатково звертатися за цим, – пояснив очільник уряду.

Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Нагадаємо, наразі у Кабміні працюють над створенням єдиної платіжки за транспортування газу і його споживання.