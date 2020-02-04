Листування Жириновського і Киви – реакція російського політика

Прес-служба лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського спростувала листування російського політика з українським депутатом Опозиційної платформи – За життя Іллею Кивою.

– Жириновський взагалі не знає, хто такий Ілля Кива, – заявив прес-секретар Олександр Дюпін і підкреслив, що листування є фейком.

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Як повідомлялося, 4 січня у мережі з’явилося відео нібито листування Киви з Жириновським.

Пізніше український нардеп не став заперечувати своє спілкування з лідером ЛДПР, зазначивши, що це сприяє інтересам України.