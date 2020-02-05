Залишилось на 100 днів: у Сімферополі хочуть обмежити постачання води населенню

Підконтрольна Росії “влада” Сімферополя готує графік погодинного постачання води жителям міста через її брак у кримських водоймах.

Обмеження стосуватимуться як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора, крім соціально-значущих об’єктів.

Кримські та російські ЗМІ з посиланням на “главу” підконтрольного Москві Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму Ігоя Вайля повідомляють, що питної води в Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

– Води залишається на 100 днів, а з урахуванням того, що сьогодні 722 тис. кубометрів прийшло, а витрата 140 тис., вже 104 дні, – зазначив він.

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Режим постачання води буде розміщений на сайті адміністрації Сімферополя і додатково продубльований в ЗМІ.

Зі свого боку, постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич зазначив, що Україна не планує відновлювати водопостачання до Криму. Він додав, що вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації.

Нагадаємо, Україна припинила вдопостачання до Криму після його анексії.

Джерело: ТАСС, Крим 24