Кива розглядав оголену жінку на засіданні Ради, але Разумков відволік

Народний депутат Ілля Кива розглядав інтимні фото жінки під час засідання Верховної Ради.
Нардеп дивився на своєму смартфоні на надіслані в месенджері фотографії оголеної жінки. До слова, у той момент у Раді йшло голосування.
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Проте дійство тривало всього кілька секунд, потім Кива закрив месенджер та відклав смартфон.
У цей момент глава парламенту Дмитро Разумков закликав депутатів проголосувати за один із законопроектів.
До слова, раніше під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.
Фото: kiva_ilya
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