PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Кива розглядав оголену жінку на засіданні Ради, але Разумков відволік

Народний депутат Ілля Кива розглядав інтимні фото жінки під час засідання Верховної Ради.

Нардеп дивився на своєму смартфоні на надіслані в месенджері фотографії оголеної жінки. До слова, у той момент у Раді йшло голосування.

Читайте: Кива в Раді погрожував розрізати мене і з’їсти – нардеп

Проте дійство тривало всього кілька секунд, потім Кива закрив месенджер та відклав смартфон.

У цей момент глава парламенту Дмитро Разумков закликав депутатів проголосувати за один із законопроектів.

До слова, раніше під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.

Фото: kiva_ilya

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка