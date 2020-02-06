У багатьох областях України 6 лютого сніжитиме. У деяких регіонах очікується мокрий сніг і дощі.
Лише у Закарпатській області буде хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Вітер північний із переходом у західний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у межах 5-9° морозу, на Сході і Півдні України – від 2° морозу до 4° тепла. Вдень очікується від 1° нижче нуля до 4° із позначкою плюс.
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У Києві 6 лютого вдень сніжитиме.
Вночі очікується 7-9° нижче нуля. Вдень буде не так холодно – від 1° морозу до 1° тепла.
До слова, через ускладнення погодних умов в ніч на 5 лютого знеструмило 41 населений пункт у двох областях України.
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