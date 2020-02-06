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Факти / Україна / Політика

Стояв біля президії: у Раді перевіряють знімки з “озброєним” чоловіком

Регламентний комітет Верховної Ради перевірить, чи перебувала у сесійній залі парламенту 6 лютого людина зі зброєю.

Таке доручення дав заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук після того, як позафракційний народний депутат Сергій Рудик звернув його увагу на те, що в мережі з’явилися фотографії, на яких зняли можливо озброєного охоронця біля президії Ради.

Стояв біля президії: у Раді перевіряють знімки з “озброєним” чоловіком / 2 фотографии

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– Є три фотографії цієї людини, яка зайшла, ймовірно, з керівництвом ВР…, – сказав Рудик.

Як повідомлялося, в Раді сталися дві бійки під час засідання 6 лютого, на якому повинні розглядати законопроект про ринок землі.

Фото: Максим Саврасов

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