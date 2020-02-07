Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві через перестрілку, яка сталася вранці 7 лютого.

У результаті інциденту з вогнепальними пораненнями госпіталізовано двох осіб.

Пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Читайте: Стрілянина в Мукачеві: усі подробиці та звернення влади міста до Зеленського

Аваков висловив стурбованість криміногенною ситуацією у регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки.

Нагадаємо, міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради для розгляду криміногенної ситуації в місті.

У підсумку Мукачівська міськрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського.