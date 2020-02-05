Інвентаризація лісів в Україні: законопроект пройшов перше читання

Верховна Рада підтримала законопроект про створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації в загальнодержавному масштабі.

За законопроект №2379 у першому читанні проголосували 374 народних депутати.

Востаннє облік лісів було проведено в 2011 році, зараз актуальної інформації про ліси немає. При цьому узагальнені цифри лісовпорядкування не дозволяють отримати достовірну картину показників, йдеться в пояснювальній записці.

Читайте: Штраф 2 млн грн. В Україні посилять охорону інтелектуальної власності

Законопроект покликаний забезпечити отримання інформації, необхідної для стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу навколишнього середовища, міжнародної звітності щодо лісів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє вирубку лісів у Карпатах.