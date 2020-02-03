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Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився передавати Україні докази

Директор з розслідування нещасних випадків іранської організації цивільної авіації Хасан Резаїфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.

Рішення було ухвалено після того, як аудіозапис, який передали українським експертам, з’явився у ЗМІ.

За словами Резаїфара, публікація переговорів пілотів літака є “дивним кроком”.

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– Ця дія українців привела нас до рішення не ділитися більше з ними доказами, – сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

Раніше в ЗМІ з’явилася публікація переговорів пілотів літака, який знаходився в повітрі одночасно зі збитим українським лайнером.

Джерело: Reuters

Фото: Getty Images

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