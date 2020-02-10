PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Раду внесли законопроект про легалізацію ПВК для роботи за кордоном

Народний депутат з фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк зареєструвала у Верховній Раді законопроект Про військово-консалтингову діяльність.

Згідно з проектом закону №3005, надання послуг військового або охоронного характеру повинне надаватися державам, юридичним і фізичним особам за межами України.

Він забороняє здійснення військово-консалтингової діяльності на території України, оскільки в країні не врегульовано питання обігу зброї.

Читайте: Міноборони побудує мобільні містечка для військових – Загороднюк

Також законопроект пропонує створити Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї та боєприпасів, які знаходяться у зазначених суб’єктів, і врегулювати всі сфери військово-консалтингової діяльності.

У пояснювальній записці до проекту йдеться про те, що надання військово-консалтингових послуг за кордоном має виключити можливість утворення так званих приватних армій всередині України.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що у 2020 році в українській армії з’являться електронні військові квитки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка