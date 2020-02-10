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Факти / Україна

Зеленський призначив Федорова тимчасовим головою Івано-Франківської ОДА

Віталій Федоров став тимчасовим виконувачем обов’язків глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ Володимира Зеленського з’явився на сайті президента України.

– Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федорова Віталія Васильовича, – йдеться в указі.

Читайте: Префект замість губернатора: чого чекати після ухвалення змін до Конституції

До цього чиновник обіймав посаду заступника голови Івано-Фарнковской ОДА.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про призначення Максима Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації.

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