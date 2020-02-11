Учасники програми 5-7-9 не зможуть купувати землю сільгосппризначення

Учасники державної програми доступного кредитування для малого та середнього бізнесу 5-7-9 не зможуть скористатися програмами компенсації відсотків за кредитами, узятими під купівлю земель сільгосппризначення, а також іншими програмами компенсації відсотків у сільськогосподарській галузі.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

– На що можна взяти кредит? На придбання землі, поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. Але будуть і обмеження – компенсація не надаватиметься учасникам програми Доступні кредити 5, 7, 9%, – написав він.

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При цьому аграрії, які отримуватимуть компенсацію відсотків, також потраплять під обмеження.

– Обмеження – до 15 млн грн на одного суб’єкта в тваринництві, до 5 млн грн – на одного суб’єкта на придбання землі та інші види кредитів; один клієнт – один уповноважений банк, – написав Милованов, уточнивши, що загалом на програму виділено 1,2 млрд грн.

До слова, за прогнозами Міністерства фінансів, взяти участь у програмі Доступні кредити 5-7-9% зможуть близько 50 тис. позичальників.

Джерело: Тимофій Милованов