ЄС виділив Україні €25 млн для оцифрування держпослуг

Кабінет міністрів України та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні, яка передбачає виділення €25 млн.

– Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією. Мета нашого уряду — оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року.

А вже в 2020 році — перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг, – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук