PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЄС виділив Україні €25 млн для оцифрування держпослуг

Кабінет міністрів України та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні, яка передбачає виділення €25 млн.

– Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією. Мета нашого уряду — оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року.

А вже в 2020 році — перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг, – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Читайте: В Україні запустили електронний підпис до ID-карти: як це працює

Чиновник пояснив, що це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проектів із цифровізації.

А саме:

  • Проект Дія;
  • Електронні послуги;
  • Електронна ідентифікація;
  • Інтероперабельність тощо.

– Держава буде зручним сервісом для людей. Наша команда над цим працює, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на презентації додатку Дія зазначив, що держава має бути для людини зручним сервісом.

Джерело: Олексій Гончарук 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка