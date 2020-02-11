ЄС виділив Україні €25 млн для оцифрування держпослуг

Кабінет міністрів України та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні, яка передбачає виділення €25 млн.
– Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією. Мета нашого уряду — оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року.
А вже в 2020 році — перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг, – наголосив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук
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Чиновник пояснив, що це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проектів із цифровізації.
А саме:
- Проект Дія;
- Електронні послуги;
- Електронна ідентифікація;
- Інтероперабельність тощо.
– Держава буде зручним сервісом для людей. Наша команда над цим працює, – зазначив прем’єр.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на презентації додатку Дія зазначив, що держава має бути для людини зручним сервісом.
Джерело: Олексій Гончарук