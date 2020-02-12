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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ знову зміцнив гривню – курс валют на 12 лютого

Національний банк України на середу, 12 лютого, зміцнив курс гривні майже на 10 копійок стосовно до гривні. До слова, курс долара на 11 лютого становив 24, 5188 грн за $1.

Також національна валюта зміцнилася стосовно до євро на 23 копійки.

Читайте: Яким буде курс долара у лютому: прогноз аналітиків

Курс валют на 12 лютого в Україні:

  • 1 долар США – 24, 4236 грн;
  • 1 євро – 26,6205.

Курс валют НБУ на 12 лютого 2020 в Україні

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році. Останні декілька років у всьому світі прогнозують настання економічної кризи. Востаннє її пророкували на 2020 рік. Та, схоже, у цьому році вона не настане.

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