Курс валют НБУ на 12 лютого 2020 в Україні

Національний банк України на середу, 12 лютого, зміцнив курс гривні майже на 10 копійок стосовно до гривні. До слова, курс долара на 11 лютого становив 24, 5188 грн за $1.
Також національна валюта зміцнилася стосовно до євро на 23 копійки.
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Курс валют на 12 лютого в Україні:
- 1 долар США – 24, 4236 грн;
- 1 євро – 26,6205.
До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році. Останні декілька років у всьому світі прогнозують настання економічної кризи. Востаннє її пророкували на 2020 рік. Та, схоже, у цьому році вона не настане.
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