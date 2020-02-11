Андрій Богдан пішов у відставку, натомість головою Офісу президента став його заступник – Андрій Єрмак. Відповідні укази президента з’явились 11 лютого.

Факти ICTV поцікавились у політолога, чому міг піти Богдан, яку політику тепер вестиме Єрмак та чому це може вплинути на місцеві вибори.

Чому Богдан подав у відставку

Спочатку ЗМІ повідомляли, що всередині Офісу президента виник конфлікт – два помічники Зеленського Андрій Богдан та Андрій Єрмак вступили у конфронтацію, борючись за близькість до глави держави.

Потім наявність непорозумінь всередині команди підтвердив і сам президент, зазначивши, що звільнення 100% будуть.

– Було видно, що в останні півтора-два місяці Богдан втратив вплив на ті процеси, за які він відповідав – починаючи від збирання голосів у Раді, закінчуючи просуванням топових ініціатив президента, зокрема законів про децентралізацію, землю. У нього були інші погляди на те, як це має відбуватись, – говорить політолог Ігор Рейтерович.

Експерт зазначає, Богдан був архітектором і арбітром нинішньої структури влади.

– Тепер нас очікують серйозні зміни, і не факт, що вони відбуватимуться в політико-правовому полі. Дуже багато буде кулуарних моментів – спливуть факти про те, як і кого призначали, що вони мали робити на своїх посадах.

Хто такий Єрмак?

Андрій Єрмак обіймав посаду помічника Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики. Він відповідав за переговорний процес з Російською Федерацією, обміни полоненими, вирішення проблем після авіакатастрофи МАУ в Ірані.

– Потрібно очікувати інтенсифікації відносин з РФ. Але відбуватись це буде в напівзакритому форматі – кулуарні домовленості, особисті зустрічі, публічності буде небагато, – оцінює стиль нового голова ОП Рейтерович.

Тепер Єрмак посилюватиме свій вплив і на внутрішню політику. Зокрема, за інформацією ЗМІ, саме Єрмак допоміг Віталію Кличку залишитись на посаді голови КМДА. Так, в інтерв’ю The New York Times адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що мав розмову з помічником Зеленського щодо мера Києва.

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Надалі ж, прогнозує політолог, Єрмак розставлятиме своїх людей у владі.

– Це стиль Єрмака. Він мав вплив ще до свого призначення – мінімум три губернатори, кандидатури, які можуть з’явитись в Кабміні. І це його люди. І не завжди від Слуги народу, а це важливо.

Окрім того, така перестановка влади відбувається напередодні місцевих виборів, які за планом мають пройти у жовтні. А тому, припускає експерт, голови великих міст намагатимуться домовитись з очільником Офісу президента.

– Ймовірно, у багатьох містах тепер балотуватимуться чинні голови, і у них не буде опонентів з боку Слуги народу або будуть такі, які не матимуть шансів на перемогу.

Потрібно буде новому голові Офісу президента налагодити відносини з президентською фракцією. Богдан, за словами політолога, мав інструменти впливу на Слугу народу – від силових до звичайних домовленостей.

– Єрмак повинен буде вибудовувати все спочатку, і не факт, що він зможе запропонувати більшості те, що вони очікуватимуть. Ці люди не прийшли з ним, вони не зобов’язані йому, як тому ж Богдану. Як вони поводитимуться – відкрите питання.

Тому експерт не відкидає ймовірність дострокових парламентських виборів.

Куди пішов Богдан?

Політичне майбутнє тепер вже колишнього глови Офісу президента під питанням. По-перше, все залежатиме від його бажання залишитись у політиці. До того, як потрапити до команди Зеленського, він опосередковано займався політикою, більше – бізнесом.

– По-друге, потрібно мати команду і групи впливу, які на тебе орієнтуються. Зараз система буде розбалансована. Якщо він зможе гарантувати подальшу протекцію людям, які призначались за нього, тоді він зможе говорити про політичну кар’єру, – наголошує експерт.

Окрім того, залишитись у політиці Богдану може завадити його токсичність. Хоча політолог визнає, на фоні майбутньої токсичності Єрмака перший може виглядати кращим.