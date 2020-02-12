У Києві жінка намагалася викрасти дитину на метро Лук’янівська

Жінка намагалася викрасти дитину на станції столичного метро Лук’янівська.

– Уродженка Хмельницької області схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події, – повідомляє прес-служба поліції Києва.

Читайте: Викрав, катував і ґвалтував: краматорському педофілу оголосили вирок

32-річна зловмисниця була затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на викрадення людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.