PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві жінка намагалася викрасти дитину на метро Лук’янівська

Жінка намагалася викрасти дитину на станції столичного метро Лук’янівська.

– Уродженка Хмельницької області схопила 5-річного хлопчика і потягнула його за собою, але їй завадили мати дитини і небайдужі перехожі. Правоохоронці затримали жінку в момент, коли вона спробувала втекти з місця події, – повідомляє прес-служба поліції Києва.

Читайте: Викрав, катував і ґвалтував: краматорському педофілу оголосили вирок

32-річна зловмисниця була затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на викрадення людини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка