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Факти / Україна

Карантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання

Через спалах захворювань на грип та ГРВІ в 2020 карантин у школах ввели в багатьох містах України. Закрито 285 школу Києва.

Навчання призупинено у всіх школах в Одесі, Добропіллі, Покровську, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі Донеччини.

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Також на карантин закриті:

  • На Закарпатті у п’яти районах школи та дитсадки закрили на два тижні – з 3 до 14 лютого.
  • У Харківській області в школах Зміївського району оголосили карантин з 3 до 9 лютого.
  • Усі школи та ліцеї Ізмаїла Одеської області закрилися до 12 лютого;
  • з 30 січня всі школи Маріуполя закриті на карантин (Донецька область);
  • 15 шкіл у Сумах та Лебедині, а також чотирьох районах Сумської області;
  • Усі школи у Вінницькій області – з 4 до 14 лютого;
  • Усі школи Дніпра – з 6 до 17 лютого;
  • Усі школи у Чернівцях – з 4 до 16 лютого;
  • Усі школи Полтави – з 5 до 16 лютого;
  • Усі школи в Рівному – з 5 до 11 лютого;
  • 7 шкіл Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів (Волинська область);
  • 266 шкіл Рівненської області.;
  • 51 клас 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя;
  • 4 школи у Кропивницькому частково закрили на карантин (окремі класи);
  • У Чернігові на тижневий карантин з 10 лютого закривають всі школи;
  • В Івано-Франківську закрили усі школи до 16 лютого;
  • У Миколаєві на карантин з 6 лютого закрили 67 шкіл;
  • На карантині перебуватиме 71 школа у Львові.

Раніше Факти ICTV писали, що робити, щоб не захворіти на грип.

Фото: Dreamstime

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