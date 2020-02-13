НБУ дозволив банкам розкривати справжню ціну кредитів з червня

Нацбанк відстрочив з 2 березня до 2 червня вступ в силу вимог до фінансових установ з розкриття повної інформації про послуги в рекламі і на веб-сайтах.

У Нацбанку відзначили, що на сайтах і в рекламі банків повинна з’явитися достовірна і актуальна інформація, завдяки якій споживачі зможуть приймати обдумані фінансові рішення.

З лютого по травень планується робота центробанку з банками, щоб відпрацювати вимоги щодо розкриття інформації.

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Вже з 2 червня управління захисту споживачів фінансових послуг НБУ буде щорічно перевіряти веб-сайти і реклами банків.

Раніше Факти ICTV писали, що Нацбанк оновив список банків для валютних інтервенцій.