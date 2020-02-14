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Факти / Україна / Політика

Путін висловив співчуття Зеленському через загибель українців у ДТП під Псковом

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку із загибеллю українців у ДТП в Псковській області.

Зробив це російський лідер під час телефонної розмови з колегою 14 лютого.

Кремль також повідомив, що Путін висловив готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін утримуваних осіб.

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Як відомо, 13 лютого внаслідок аварії з мікроавтобусом і фурою на трасі в Псковській області у Росії загинули вісім осіб.

Загиблий водій і семеро пасажирів мікроавтобуса були громадянами України. Ще один українець отримав травми.

Джерело: Прес-служба президента РФ

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