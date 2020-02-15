Іран не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх в іншу країну

Іран не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів. Однак, передавати їх для експертизи іншим країнам – також відмовляється.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф стверджує, що відповідно до міжнародних авіаційних правил, Іран мав право проводити розслідування щодо катастрофи літака.

Однак щоб мати можливість розшифрувати інформацію з самописців, Ірану потрібне технічне забезпечення та досвід інших країн.

– Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмне забезпечення? Чому вони не дали нам свій досвід? — сказав міністр.

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За словами міністра, зараз із чорними скриньками ніяких робіт не проводять.

– Ми не торкнемося чорних скриньок без присутності всіх зацікавлених сторін, — зазначив Заріф.

Раніше міністр доріг Ірану Мохаммад Есламі заявляв, що чорні скриньки зі збитого літака є одними з основних об’єктів для вивчення інциденту і повинні залишитися в Ірані.

Нагадаємо, раніше директор з розслідування нещасних випадків іранської організації цивільної авіації Хасан Резаїфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.

Джерело: NBC