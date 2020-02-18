Ротації у Кабміні цього тижня не плануються – Арахамія

Цього тижня нові кадрові призначення у Кабміні не плануються. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Нормальний звіт, який ми всі хочемо почути і зробити з цього якісь висновки, зокрема кадрові, – неможливо зробити в такому режимі. На жаль, – сказав він журналістам.

Давид Арахамія також додав, що роз’яснення щодо можливих кадрових призначень повинен надавати уряд.

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Нагадаємо, Верховна Рада 21 лютого заслухає звіт уряду. Також півгодини для виступу нададуть міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій.

До слова, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував кадрові ротації в Кабміні.