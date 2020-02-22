Кинули тіло загиблого найманця РФ: ЗСУ відбили атаку бойовиків на Донбасі

Вночі, 22 лютого, диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Росії спробувала прорватися через лінію зіткнення.

Під прикриттям вогню зі стрілецької зброї вона намагалася вийти на позиції українських військових біля Новотошківського.

Підрозділи ООС черговими вогневими засобами відбили атаку. В результаті зіткнення противник зазнав втрат і відступив.

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Крім того, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.