У Карпатах намело 1,5 м снігу

24 лютого погода в Карпатах різко погіршилася. Висота снігового покриву досягає 154 см, а видимість – до 30 м.

На станції Пожежевська температура повітря досягає -2,6 градусів, висота снігового покриву становить 34-154 см.

Водночас на сніголавинній станції Плай температура повітря до -3,2 градусів з північним вітром. Висота снігового покриву – 31-76 см.

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Станом на 8.00 на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря до -3,1 градусів, а висота сніжного покриву – 138 см.

До слова, в Багдаді вперше за 12 років випав сніг. Останній раз в іракській столиці бачили сніг у 2008 році.

Джерело: Vasyl.fitsak