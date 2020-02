У Багдаді вперше за 12 років випав сніг

11 лютого у столиці Іраку Багдаді неочікувано випав сніг.

Такі опади непритаманні клімату Багдаду. Востаннє в іракській столиці бачили сніг 2008 року.

Жителі міста встигли зробити фотографії снігу та поділитись ними у соцмережах, поки у другій половині дня він не розтанув.

Snow in Baghdad today, the first time in a very long time ❄️ pic.twitter.com/exaSsejBlj — Hanan (@hananjx) February 11, 2020

In #Baghdad meanwhile, snow for the first time in yonks!

A rarity in this country. pic.twitter.com/mzPcYGqLQs — Hala Jaber (@HalaJaber) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B — Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

В Іраку взимку часто випадає сніг, однак лише у гірській частині на півночі країни.

Фото: Iraq Solidarity News