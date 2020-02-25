Зеленський призначив заступником секретаря РНБО Соловйова

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

До цього призначення Соловйов обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я.

Він народився у Запоріжжі, освіту здобув в Дніпропетровській державній медичній академії імені Мечникова та Дніпропетровському університеті економіки та права за спеціальністю економіка підприємств.

Читайте: Міністрів позбавлять зарплати, якщо вони не погасять борги перед шахтарями – Зеленський

З 2003 до 2007 року Соловйов працював на посаді директора ДП Український медичний центр сертифікації.

У 2007-2008 році був головою Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення.

За період 2010-2011 років встиг побувати на посадах голови Держінспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я та голови Держслужби з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

З 2011 до 2014 року – глава Держслужби України з лікарських засобів.

До слова, 11 лютого Володимир Зеленський також провів кадрові зміни в ТКГ. Він призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України в робочій підгрупі ТКГ з мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО.