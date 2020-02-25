Зеленский назначил замсекретарем СНБО Соловьева

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До этого назначения Соловьев занимал должность замминистра здравоохранения.

Он родился в Запорожье, образование получил в Днепропетровской государственной медицинской академии имени Мечникова и Днепропетровском университете экономики и права по специальности экономика предприятий.

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С 2003 по 2007 год Соловьев работал на должности директора ГП Украинский медицинский центр сертификации.

В 2007-2008 году был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения.

За период 2010-2011 годов успел побывать на должностях главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава и главы Госслужбы по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

С 2011 до 2014 года – глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам.

К слову, 11 февраля Владимир Зеленский также провел кадровые изменения в ТКГ. Он назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО.