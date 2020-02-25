PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский назначил замсекретарем СНБО Соловьева

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До этого назначения Соловьев занимал должность замминистра здравоохранения.

Он родился в Запорожье, образование получил в Днепропетровской государственной медицинской академии имени Мечникова и Днепропетровском университете экономики и права по специальности экономика предприятий.

Читайте: Министров лишат зарплаты, если не погасят долги перед шахтерами – Зеленский

С 2003 по 2007 год Соловьев работал на должности директора ГП Украинский медицинский центр сертификации.

В 2007-2008 году был главой Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения.

За период 2010-2011 годов успел побывать на должностях главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава и главы Госслужбы по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

С 2011 до 2014 года – глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам.

К слову, 11 февраля Владимир Зеленский также провел кадровые изменения в ТКГ. Он назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка