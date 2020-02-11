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Факти / Україна / Політика

Замість Лутковської: Зеленський призначив Кузнєцова представником у ТКГ

Пезидента України Володимир Зеленський своїм указом призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України у робочій підгрупі ТКГ щодо мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Згідно з указом президента №51/2020 року, він вніс зміни в указ від 19 червня 2019 року №414, яким уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши з цієї посади Валерію Лутковську.

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Геннадій Кузнєцов – український спецназівець, генерал-майор Служби безпеки України а також був керівником Центру спецоперацій у боротьбі з тероризмом.

12 лютого в Мінську заплановано проведення чергового засідання ТКГ.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 січня не дійшли згоди щодо трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, однак попередньо домовилися про розведення у районі КПВВ Гнутово.

Джерело: Офіс президента

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