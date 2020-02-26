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Раді пропонують звільнити міністра Малюську – проект постанови

На сайті парламенту 26 лютого зареєстровано проект постанови №3129 про звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.

Автор ініціативи – народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Михайло Папієв.

Самого тексту на сайті немає, але вказано, що його передано на розгляд керівництву.

Читайте: Зеленський підтвердив співбесіду з Тігіпком

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що екс-регіонал та бізнесмен Сергій Тігіпко нібито може стати наступним прем’єр-міністром України.

Водночас чинний прем’єр Олексій Гончарук заявив, що не писав жодних заяв про відставку і з Зеленським цю тему не обговорював.

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