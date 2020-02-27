У Лисичанську оперативники СБУ виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. Арсенал знаходився у гаражі посібниці терористів так званої ЛНР.
Підозрювана у 2014 році приєдналась до незаконних збройних формувань “республіки” та поїхала з міста.
Арсенал незаконної зброї вона залишила у своєму гаражі.
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На Луганщині жінка тримала у гаражі гранатометні постріли та вибухівку / 2 фотографии
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– Зі схованки оперативники вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальних патрони СП-26 та понад сто набоїв різного калібру, – повідомили у прес-службі СБУ.
Заходи з вилучення незаконної зброї проводились за сприяння місцевої поліції та прокуратури.
Посібниця терористів вже отримувала підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) ККУ.
Слідчі дії тривають.
Раніше Факти ICTV писали, що СБУ затримала екс-працівника МВС, який був агентом у так званій ЛНР.
Джерело: СБУ
Фото: Dreamstime