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Факти / Україна / Політика

На Луганщині жінка тримала у гаражі гранатометні постріли та вибухівку

У Лисичанську оперативники СБУ виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. Арсенал знаходився у гаражі посібниці терористів так званої ЛНР.

Підозрювана у 2014 році приєдналась до незаконних збройних формувань “республіки” та поїхала з міста.

Арсенал незаконної зброї вона залишила у своєму гаражі.

На Луганщині жінка тримала у гаражі гранатометні постріли та вибухівку / 2 фотографии

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– Зі схованки оперативники вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, підривники, вибухову речовину, два сигнальних патрони СП-26 та понад сто набоїв різного калібру, – повідомили у прес-службі СБУ.

Заходи з вилучення незаконної зброї проводились за сприяння місцевої поліції та прокуратури.

Посібниця терористів вже отримувала підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) ККУ.

Слідчі дії тривають.

Раніше Факти ICTV писали, що СБУ затримала екс-працівника МВС, який був агентом у так званій ЛНР.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

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