



На Луганщине женщина держала в гараже гранатометные выстрелы и взрывчатку / 2 фотографии

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– Из тайника оперативники изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра, – сообщили в пресс-службе СБУ.

Меры по изъятию незаконного оружия проводились при содействии местной полиции и прокуратуры.

Пособница террористов уже получала подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК.

Следственные действия продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали, что СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который был агентом в так называемой ЛНР.