В Лисичанске оперативники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Арсенал находился в гараже пособницы террористов “ЛНР”.
Подозреваемая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям “республики” и уехала из города.
Арсенал незаконного оружия она оставила в своем гараже.
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На Луганщине женщина держала в гараже гранатометные выстрелы и взрывчатку / 2 фотографии
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– Из тайника оперативники изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра, – сообщили в пресс-службе СБУ.
Меры по изъятию незаконного оружия проводились при содействии местной полиции и прокуратуры.
Пособница террористов уже получала подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК.
Следственные действия продолжаются.
Ранее Факты ICTV писали, что СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который был агентом в так называемой ЛНР.
Источник: СБУ
Фото: Dreamstime