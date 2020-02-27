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Факты / Украина / Политика

На Луганщине женщина держала в гараже гранатометные выстрелы и взрывчатку

В Лисичанске оперативники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Арсенал находился в гараже пособницы террористов “ЛНР”.

Подозреваемая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям “республики” и уехала из города.

Арсенал незаконного оружия она оставила в своем гараже.

На Луганщине женщина держала в гараже гранатометные выстрелы и взрывчатку / 2 фотографии

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– Из тайника оперативники изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, три гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, два сигнальных патрона СП-26 и более ста патронов различного калибра, – сообщили в пресс-службе СБУ.

Меры по изъятию незаконного оружия проводились при содействии местной полиции и прокуратуры.

Пособница террористов уже получала подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК.

Следственные действия продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали, что СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который был агентом в так называемой ЛНР.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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