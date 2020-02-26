РФ встановила тотальний контроль за суднами, що йдуть у порти України – Воронченко

Володимир Путін акумулює увагу на Чорноморському регіоні, з 2003 року нарощуючи військову присутність РФ, коли був підписаний договір між Україною і Росією про спільне використання Азовського моря, повідомив командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко на форумі Age of Crimea (Час Криму).

– На сьогодні ситуація у сфері безпеки в Чорноморському регіоні залишається нестабільною, і тенденції до її поліпшення, на жаль, немає. Цифри говорять самі за себе: з усього нового обладнання та озброєння флоту 60% отримав Чорноморський флот, 20% – Балтійський, по 10% – Північний і Тихоокеанський. Тобто Путін акумулює увагу на Чорному морі, – підкреслив він.

За його словами, за шість років Росія переозброїла весь корабельний склад: замість 29 кораблів 42, з них 12 – носії ракетної зброї (сумарний залп ракетами Калібр становить 72 пуски).

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Також у Криму Росія розмістила сім підводних човнів, створила 22-й армійський корпус, встановила протикорабельні комплекси в складі 15-ї протикорабельної бригади.

Серед інших ознак посилення військової присутності РФ Воронченко назвав потужний авіаційний компонент, представлений усіма типами авіації. Протиповітряну оборону росіяни переоснастили новітніми комплексами С-400.

Командувач ВМС ЗСУ заявив, що після відкриття Турецького потоку РФ встановила гідроакустичні станції уздовж всього газопроводу, тобто бачить, що відбувається водою. Таку ж станцію вона створила на Тарханкуті, звідки встановила тотальний наглядова контроль за суднами, які прямують в України.

Нагадаємо, Росія у листопаді 2018 року захопила три українських кораблі у Керченській протоці. Але через рік, у листопаді 2019 року, Україні повернули захоплені Яни Капу, Бердянськ і Нікополь.