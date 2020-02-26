РФ установила тотальный контроль за судами, идущими в порты Украины – Воронченко

Владимир Путин аккумулирует внимание на Черноморском регионе, с 2003 года наращивая военное присутствие РФ, когда был подписан договор между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря, сообщил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко на форуме Age of Crimea (Время Крыма).

– На сегодняшний день ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет. Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота, 60% получил Черноморский флот, 20% – Балтийский, и по 10% – Северный и Тихоокеанский. То есть Путин аккумулирует внимание на Черном море, – подчеркнул он.

По его словам, за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав: вместо 29 кораблей 42, из них 12 – носители ракетного оружия (суммарный залп ракетами Калибр составляет 72 пуска).

Читайте: Начинается ремонт кораблей, захваченных РФ в Керченском проливе

Также в Крыму Россия разместила семь подводных лодок, создала 22-й армейский корпус, установила противокорабельные комплексы в составе 15-й противокорабельной бригады.

Среди других признаков усиления военного присутствия РФ Воронченко назвал также мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации. Противовоздушную оборону россияне переоснастили новейшими комплексами С-400.

Командующий ВМС ВСУ заявил, что после открытия Турецкого потока РФ установила гидроакустические станции вдоль всего газопровода, то есть видит, что происходит водой. Такую же станцию она создала на Тарханкуте, откуда установила тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

Напомним, Россия в ноябре 2018 года захватила три украинских корабля в Керченском проливе. Но через год, в ноябре 2019 года, Украине вернули захваченные Яны Капу, Бердянск и Никополь.