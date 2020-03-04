Біографія кандидата на пост міністра розвитку громад і територій Чернишова

Верховна Рада України може призначити новим міністром розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який до останнього часу очолював Київську облдержадміністрацію.

Біографія Олексія Чернишова

Чернишов народився в Харкові в 1977 році, де провів дитинство, шкільні роки, здобув вищу освіту.

У 1999 році закінчив Харківський гуманітарний університет Народна українська академія за спеціальністю Економіка підприємства. З 1996 до 2002 року вивчав спеціальність Правознавство у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

В 1999 році пройшов професійний курс за стандартами міжнародного Інституту управління проектами.

У студентські роки Чернишов працював в IT-компанії Telesens. У 2002 році спільно з партнерами викупив українську частину групи, яка стала самостійною компанією.

Після отримання вищої освіти очолив фінансово-економічну групу концерну свого батька Михайла Анатолійовича Чернишова Вестрон.

На початку 2000 років Чернишов успішно займався в Харкові бізнесом, пов’язаним з комерційною нерухомістю.

У 2004 році Чернишов став віце-президентом з розвитку ПрАТ Концерн АВЕК і Ко, з листопада 2005 року став президентом концерну.

У Верховній Раді V, VI і VII скликань Чернишов був помічником-консультантом народного депутата Олександра Фельдмана на громадських засадах.

З 2008 по 2013 рік – голова наглядової ради концерну і групи АВЕК.

У 2012 році Чернишов заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development.

У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

28 жовтня його призначили на посаду глави Київської облдержадміністрації.

Чернишов одружений на Світлані Олександрівні Чернишовій, виховує двох синів Михайла та Івана.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада під час позачергового засідання розпочне розглядати питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.