Новий Кабмін: четверо кандидатів у міністри подали декларації

Денис Малюська, Марина Лазебна, Олег Немчінов та Андрій Таран подали електронні декларації про доходи за 2019 рік, як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні.

До речі, Малюська – чинний міністр юстиції в уряді Олексія Гончарука.

Лазебна – кандидат на посаду міністра соціальної політики.

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Немчінов – передбачуваний міністр Кабінету міністрів і Таран – міністр оборони.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції Слуга народу Олександр Качура опублікував заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

4 березня о 16.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному, зокрема, є питання кадрових змін у Кабміні.