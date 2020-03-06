Дубілет підбив підсумки роботи своєї команди в Кабміні – головні досягнення

Екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, над якими основними проектами працювала його команда.

Деякі з них завершено, деякі у процесі. Майже всі вони мали б запуститися цього року.

Впровадження тотального електронного документообігу

До кінця року планувалось впровадити тотальний документообіг, позбувшись геть усіх папірців (за винятком таємних).

Планувалось ввести електронну трудову книжку, переведення публікації законів та актів в електронну форму та розробка електронних нотаріальних документів.

Окрім цього, ухвалили скасування книги обліку для ФОПів.

Реформа держслужби та реорганізація Кабміну

Тут пройшли масштабні скорочення держслужбовців у РДА та Держстаті.

В рамках реформи держслужби розпочали реорганізацію міністерств шляхом створення підрозділів, які формують політики.

– Складний проект, який мали впровадити до кінця цього року – навчитися міряти ефективність міністерств за конкретними індикаторами та виводити їх на публічний дашборд, – розповідає колишній міністр Кабміну.

Також цьогоріч планувалось об’єднати роботу кол-центрів Кабміні та вивести її на новий рівень ефективності.

– Зараз у кожному органі влади існує окрема кадрова служба. Наша мета на цей рік полягала у тому, щоб оцифрувати всі кадрові бізнес-процеси, а потім завдяки цьому звести все у єдину організацію.

Оцінка чисельності населення України

Кабінет міністрів провів електронний перепис населення.

– Дуже складний для мене проект. Не лише тому, що ми витратили на нього багато часу, але й тому, що навколо нього розгорівся несподіваний для мене міні-скандал, – розповідає Дмитро Дубілет.

Також планувалося створення нової цифрової карти України за допомогою фотозйомки у високій якості.

Боротьба з тіньовим алкоголем

На базі секретаріату КМУ проводилась координація різних відомств з боротьби з тіньовим ринком алкоголю.

Також працювали над впровадженням електронної системи, яка дозволить відстежувати реалізацію алкоголю.

Боротьба з підробленими ліками

Планувався запуск електронної системи з метою очищення ринку від підробок та введення електронних лікарняних.

Спрощення процедур для українців на окупованих територіях.

Разом з Офісом Президента на базі урядового кол-центру мали запустити спрощення деяких адмінпроцедур для українців, що лишились на окупованих територіях.

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Запуск лінії 112

– Надзвичайно складний, але дуже важливий проект зі створення єдиної лінії 112, яка має об’єднувати 101, 102, 103 та 104 в рамках єдиної платформи та єдиного бізнес-процесу. Разом з МВС та МОЗ.

Наразі запустили гарячу лінію з протидії домашньому насиллю.

Позбутися зарплатного рабства

– Шляхом спрощення для бухгалтерів роботи з зарплатною відомістю ми сподіваємось позбутись зарплатного рабства – коли людина не може вільно обирати банк, через який отримує зарплату. Разом з мінфіном та НБУ.

Боротьба з рейдерством

Запустили подачу скарг через iGov, запустили двофакторну авторизацію для реєстраторів та зробили апдейти сервісів на кшталт Opendatabot майже без затримки, щоб жертви могли оперативно отримувати інформацію.

Заборонили виплати зарплат та відрядних службовцям готівкою.

– Готівка – це непрозоро і неефективно. Лише на банківські комісії через готівку органи виконавчої влади витрачали близько 60 млн грн на рік, – підсумував Дубілет.

Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради ухвалили рішення про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а разом з ним пішов і весь Кабінет міністрів.

Того ж дня на посаду прем’єр-міністра призначили Дениса Шмигаля, а також проголосували за очільників міністерств.