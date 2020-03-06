Ті, хто дивляться з небес: в Міноборони вшанували пам’ять жінок, що загинули на Донбасі

За даними Генерального штабу України, у 2019 році в армії служили 27 тис. жінок-військовослужбовців.

За весь час військової агресії в Україні з’явилося 12 тис. жінок-ветеранів бойових дій.

8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. Інформаційний ресурс Міноборони АрміяInform вшанували пам’ять 13 жінок, що служили пліч-о-пліч з чоловіками та віддали своє життя за Україну.

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– За 6 років війни на фронті загинули 13 жінок, чиї життя обірвала війна. Кожна з них хотіла жити. І кожна – пішла на фронт заради життя, – йдеться у статті.

У матеріалі було згадано Бакланову Алєсю, Вітовську Анастасію, Вовк Аллу, Галицьку Сабіну, Горбачову Анастасію, Морозову Надію, Никоненко Ярославу, Носкову Катерину, Сургучову Аліну, Хоружу Наталію, Шевченко Ірину, Куліш Олену та Червону Яну.

До слова, 11 березня відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що треба очікувати встановлення нових ділянок розведення на Донбасі.

Джерело: АрміяInform