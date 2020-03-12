У метро Києва до кінця 2020 року запустять 4G

На станціях Київського метрополітену з’явиться швидкісний інтернет.
Оператори Lifecell, Vodafone та Київстар отримали доступ до столичної підземки та планують до кінця року обладнати станції та шляхи прямування поїздів 4G.
Очікуємо швидкого впровадження мобільного інтернету на швидкості 60-80 Мбіт/с в діапазоні 1800 МГц. В майбутньому заплановано задіяти діапазон 2600 МГц, – відзначили у Міністерстві цифрової інформації України.
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Швидкісним інтернетом уже обладнали станцію Академмістечко. До липня 4G-інтернет має з’явитися ще на восьми станціях.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що 4G-зв’язок на перших станціях метро Києва запрацює уже навесні.
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