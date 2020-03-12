Скандал з рейсом з Мілана: Ляшко обіцяє перевірку МОЗ

Якщо пасажирів літака, на якому з Мілана прилетіли потенційно хворі на коронавірус, випустили без температурного скринінга – це є порушенням, пояснив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу Право на владу.

Він нагадав, що в аеропортах температуру перевіряють вже два тижні, і те, що цього не зробили в умовах оголошеного карантину – привід для перевірки.

– Якщо це був реально зафіксований факт, ми розглянемо це питання, – запевнив він.

Водночас, за його словами, у діях бортпровідників, які принести хворим ліки, немає порушень.

Читайте: Зберігаймо спокій та об’єднуємось: поради Супрун під час пандемії коронавірусу

– Це стандартна схема роботи бортпровідника на судні. Якщо стюард виявляє у когось будь-які симптоми, він зобов’язаний до посадки в частині медико-санітарної декаларації повідомити про підозрілі симптоми. І ця декларація відразу потрапляє до працівника санітарно-карантинного підрозділу. За півгодини до посадки ця інформація про ситуацію на борту у них уже була, – розповів Ляшко.

Далі, як пояснив головний санітарний лікар, епідеміолог на місці вирішує, що робити:

– Він може відправити літак на санітарну стоянку. У такому разі забирають певного пасажира і проводять дослідження. Інший варіант – забирають певну кількість людей в ізолятор, який є в аеропорту, і чекають результатів дослідження. Рішення у такій ситуації за конкретним лікарем відповідно до прописаних алгоритмів.

Раніше співзасновник незалежної профспілки працівників медичної галузі Антон Гура повідомив, що на борту літака МАУ, який прибув 12 березня в Бориспіль з Мілана, багато пасажирів можуть бути потенційно інфіковані коронавірусом.

За його словами, трьох іноземців з борту забрала швидка, а всіх інших людей нібито відпустили без температурного скринінгу.