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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в обмінниках перевалив за 27 грн, у НБУ назвали причину

Курс долара 16 березня вранці в обмінниках досягав рівня 26,90 грн/$1, а після обіду дістався до 27,15 грн/1$.

В обмінниках також зафіксовано зростання вартості євро. Валюту після обіду продавали за 30,30 грн/€1.

Національний банк України пояснює здорожчання долара психологічним фактором у рішеннях учасників ринку, пов’язаним із поширенням коронавірусу в світі.

Читайте: Знецінення нацвалюти: в НБУ назвали причину

НБУ також повідомив про продаж на міжбанку в понеділок $238 млн на підтримку гривні та підтвердив готовність згладжувати надмірні курсові коливання і надалі.

Нагадаємо, Нацбанк України на 16 березня встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$.

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