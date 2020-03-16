Курс долара в обмінниках перевалив за 27 грн, у НБУ назвали причину

Курс долара 16 березня вранці в обмінниках досягав рівня 26,90 грн/$1, а після обіду дістався до 27,15 грн/1$.
В обмінниках також зафіксовано зростання вартості євро. Валюту після обіду продавали за 30,30 грн/€1.
Національний банк України пояснює здорожчання долара психологічним фактором у рішеннях учасників ринку, пов’язаним із поширенням коронавірусу в світі.
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НБУ також повідомив про продаж на міжбанку в понеділок $238 млн на підтримку гривні та підтвердив готовність згладжувати надмірні курсові коливання і надалі.
Нагадаємо, Нацбанк України на 16 березня встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$.
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