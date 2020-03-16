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Факти / Україна

На роботу через душ, а не метро: реакція мережі на посилення карантину

У мережі почала з’являтися реакція на заклик президента України Володимира Зеленського до Кабміну ввести жорсткіші обмеження для боротьби проти коронавірусу.

Є думка, що рішення влади закрити метро паралізує роботу держструктур.

– Зеленський наказав закрити метро. Але, як добиратися держслужбовцям на роботу – не пояснив, – пише Борислав Береза.

Інші користувачі хвалять Зеленського за “відповідальне рішення керівника”.

Читайте: Зеленський доручив доплатити пенсіонерам 1 тис. грн через карантин

Звичайно, не оминула новина і народних гумористів.

На роботу через душ, а не метро: реакція мережі на посилення карантину / 4 фотографии

Як повідомлялося, Зеленський закликав із 18 березня заборонити міжобласні пасажирські перевезення і роботу метрополітенів.

Фото: Dreamstime

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