На роботу через душ, а не метро: реакція мережі на посилення карантину

У мережі почала з’являтися реакція на заклик президента України Володимира Зеленського до Кабміну ввести жорсткіші обмеження для боротьби проти коронавірусу.

Є думка, що рішення влади закрити метро паралізує роботу держструктур.

– Зеленський наказав закрити метро. Але, як добиратися держслужбовцям на роботу – не пояснив, – пише Борислав Береза.

Інші користувачі хвалять Зеленського за “відповідальне рішення керівника”.

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Звичайно, не оминула новина і народних гумористів.

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