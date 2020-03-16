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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський доручив доплатити пенсіонерам 1 тис. грн через карантин

Громадянам, які отримують пенсію менше 5 тис. грн, мають зробити доплату розміром 1 тис. грн.

Таке розпорядження дав Кабінету міністрів президент України Володимир Зеленський.

Також президент доручив Міністерству фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу, і очікує від банків запровадження кредитних канікул.

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Як відомо, Міністерство соціальної політики обіцяє, що пенсії і соцвиплати під час карантину виплачуватимуть вчасно.

Також громадян закликають не йти до відділення банків і на пошту, щоб оплачувати рахунки.

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