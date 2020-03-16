Зеленський доручив доплатити пенсіонерам 1 тис. грн через карантин

Громадянам, які отримують пенсію менше 5 тис. грн, мають зробити доплату розміром 1 тис. грн.
Таке розпорядження дав Кабінету міністрів президент України Володимир Зеленський.
Також президент доручив Міністерству фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу, і очікує від банків запровадження кредитних канікул.
Читайте: Посилення карантину: Зеленський вимагає закрити усі заклади харчування і міжобласний транспорт
Як відомо, Міністерство соціальної політики обіцяє, що пенсії і соцвиплати під час карантину виплачуватимуть вчасно.
Також громадян закликають не йти до відділення банків і на пошту, щоб оплачувати рахунки.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==