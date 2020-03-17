Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на початку наступного тижня.

Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Це якщо не трапиться якихось форс-мажорів – тоді будемо робити цього тижня, – каже Арахамія.

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Народні депутати працюють таким чином, щоб за 24 години вони могли зібратися на позачергову сесію.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що депутатів від Слуги народу попросили залишатися в Києві на час дії карантину. Так вони у будь-який момент можуть зібратися на позачергове засідання.