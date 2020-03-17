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Факти / Україна / Політика

Депутатам Слуги народу заборонили виїжджати із Києва

Депутатів від Слуги народу попросили залишатися в Києві на час дії карантину.

Так вони у будь-який момент можуть зібратися на позачергове засідання.

– Ми просили депутатів фракції нікуди не їздити Україною. Це для того, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для ухвалення додаткових законопроектів щодо протидії епідемії, – заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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Такі законопроекти вже готуються Комітетом парламенту з охорони здоров’я і економічними комітетами. Найближчим часом вони будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.

Як писали Факти ICTV, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.

Він передбачає покарання за порушення карантинних заходів та умисне зараження людей на Сovid-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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