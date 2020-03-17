Під час карантину поліція контролюватиме транспорт – Геращенко

Усі транспортні обмеження через карантин контролюватиме поліція, сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було ухвалено важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію, – наголосив він.

За його словами, у поліції є всі важелі для контролю.

– Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за законом, – наголосив Геращенко.

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Він також звернувся до громадян, сподіваючись, що вони дослухатимуться до порад та залишаться в самоізоляції.

– Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявилися всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилася хвороба, і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус, – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, уряд обмежив чисельність пасажирів, які одночасно можуть перебувати у салонах міського громадського транспорту. Зокрема, у маршрутках, тролейбусах, автобусах та трамваях буде їздити по 10 людей максимум.

16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.