У зв’язку з карантином для запобігання поширення коронавірусу, авіакомпанія SkyUp здійснить спеціальні рейси, щоб повернути українців.

До Києва заплановані такі рейси:

19 березня з Відня

20 березня з Ларнаки і Цюріха

21 березня з Парижа (Бове), Аліканте, Берліна, Стокгольма, Відня, Варшави

22 березня з Праги, Тбілісі, Лісабона, Мюнхена, Талліна

23 березня з Неаполя, Парижа (Бове), Франкфурта, Лондона

24 березня з Праги

25 березня з Праги.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Також після отримання інформації про перебування громадян, які бажають повернутися в Україну в інших містах, будуть виконуватися рейси за потребою.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус в Києві і регіонах.