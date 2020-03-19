У зв’язку з карантином для запобігання поширення коронавірусу, авіакомпанія SkyUp здійснить спеціальні рейси, щоб повернути українців.
До Києва заплановані такі рейси:
- 19 березня з Відня
- 20 березня з Ларнаки і Цюріха
- 21 березня з Парижа (Бове), Аліканте, Берліна, Стокгольма, Відня, Варшави
- 22 березня з Праги, Тбілісі, Лісабона, Мюнхена, Талліна
- 23 березня з Неаполя, Парижа (Бове), Франкфурта, Лондона
- 24 березня з Праги
- 25 березня з Праги.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Також після отримання інформації про перебування громадян, які бажають повернутися в Україну в інших містах, будуть виконуватися рейси за потребою.
Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус в Києві і регіонах.
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