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Факти / Україна / Суспільство

Розклад спецрейсів SkyUp для евакуації: список міст і дати

У зв’язку з карантином для запобігання поширення коронавірусу, авіакомпанія SkyUp здійснить спеціальні рейси, щоб повернути українців.

До Києва заплановані такі рейси:

  • 19 березня з Відня
  • 20 березня з Ларнаки і Цюріха
  • 21 березня з Парижа (Бове), Аліканте, Берліна, Стокгольма, Відня, Варшави
  • 22 березня з Праги, Тбілісі, Лісабона, Мюнхена, Талліна
  • 23 березня з Неаполя, Парижа (Бове), Франкфурта, Лондона
  • 24 березня з Праги
  • 25 березня з Праги.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Також після отримання інформації про перебування громадян, які бажають повернутися в Україну в інших містах, будуть виконуватися рейси за потребою.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус в Києві і регіонах.

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