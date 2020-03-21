У Львові госпіталізували 7 пасажирів, які прибули спецпотягами з ЄС.

Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

– Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів.

Усі пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики, – сказав Васько.