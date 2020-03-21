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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 21 березня в Україні зареєстровані 41 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

 

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10:19 - 21 березня

Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 3 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Львівська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Київ – 3 випадки.

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00:59 - 21 березня

У Львові госпіталізували 7 пасажирів, які прибули спецпотягами з ЄС.

Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

– Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів.

Усі пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики, – сказав Васько.

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23:50 - 20 березня

Поліція в Києві зафіксувала 49 випадків порушення протиепідемічних заходів, на порушників правил карантину складено адміністративні протоколи.

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23:46 - 20 березня

Найближчими днями в Києві можуть ввести більш жорсткі заходи щодо пересування в столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Не виключаю, що в наступні дні, якщо випадки зараження коронавірусом будуть збільшуватися, то ми вводитимемо вже більш жорсткі заходи щодо пересування містом, – сказав він.

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23:09 - 20 березня

Станом на 23.00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок Covid-19.

Новий випадок виявили у Тернопільській області.

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22:42 - 20 березня

ЄC ухвалив рішення допустити до виїзду на територію держав-членів ЄC через державний кордон України українських громадян, які є членами сімей громадян ЄС або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС.

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22:20 - 20 березня

У Чернівецькій області підтвердили 10 нових випадків коронавірусу.

Станом на 22.00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків Covid-19.

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21:55 - 20 березня

21 березня з Польщі до Києва направлять 2 спецпотяги: о 13.10 та 15.50.

Це спеціальні рейси, організовані на замовлення Посольства України у Польщі для повернення українців на Батьківщину. Вони не є регулярними.

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21:50 - 20 березня

Мерія Львова домовляється з готелями біля лікарень для розміщення там медиків.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

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21:43 - 20 березня

Студентів медвузів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

– Зараз відпрацьовується можливість залучення студентів 5-6 курсів та інтернів аби підсилити медиків, які наразі перебувають у карантині.

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