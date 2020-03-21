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Березень, 21 в 10:36
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 3 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії повинні
припинити сполучення з Італією.
З опівночі 16 березня
призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 21 березня в Україні зареєстровані
41 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.
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10:19
-
21 березня
Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
Київська область – 3 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 2 випадки;
Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
Львівська область – 1 випадок;
Харківська область – 1 випадок;
Тернопільська область – 1 випадок;
Київ – 3 випадки.
00:59
-
21 березня
У Львові госпіталізували 7 пасажирів, які прибули спецпотягами з ЄС.
Про це повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА
Андрій Васько.
– Сьогодні в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів знаходилося від 500 до 800 чоловік. У Львові вийшли близько 660 пасажирів.
Усі пасажирам вимірювали температуру на кордоні і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики, – сказав Васько.
23:50
-
20 березня
Поліція в Києві зафіксувала 49 випадків порушення протиепідемічних заходів, на порушників правил карантину складено адміністративні протоколи.
23:46
-
20 березня
Найближчими днями
в Києві можуть ввести більш жорсткі заходи щодо пересування в столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
– Не виключаю, що в наступні дні, якщо випадки зараження коронавірусом будуть збільшуватися, то ми вводитимемо вже більш жорсткі заходи щодо пересування містом, – сказав він.
23:09
-
20 березня
Станом на 23.00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок Covid-19.
Новий випадок
виявили у Тернопільській області.
22:42
-
20 березня
ЄC ухвалив рішення допустити до виїзду на територію держав-членів ЄC через державний кордон України українських громадян, які
є членами сімей громадян ЄС або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС.
22:20
-
20 березня
У Чернівецькій області
підтвердили 10 нових випадків коронавірусу.
Станом на 22.00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків Covid-19.
21:55
-
20 березня
21 березня з Польщі до Києва направлять 2 спецпотяги: о 13.10 та 15.50.
Це спеціальні рейси, організовані на замовлення Посольства України у Польщі для повернення українців на Батьківщину. Вони не є регулярними.
21:50
-
20 березня
Мерія Львова домовляється з готелями біля лікарень для розміщення там медиків.
Про це заявив міський голова Андрій Садовий в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.
21:43
-
20 березня
Студентів медвузів хочуть
залучити до боротьби з коронавірусом.
Про це заявив головний санітарний лікар країни
Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.
– Зараз відпрацьовується можливість залучення студентів 5-6 курсів та інтернів аби підсилити медиків, які наразі перебувають у карантині.
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